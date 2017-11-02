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Uyuşturucu baronlarının avukatına infaz

Uyuşturucu davalarında kaçakcıların avukatlığını yapmakla ünlenen Avukat Kudbettin Kaya önceki akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:06
Uyuşturucu baronlarının avukatına infaz

HABER MERKEZİ -  2 kişinin yaralandığı saldırıda polis olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, balık restoranında ve bölgede bulunan kameraları incelemeye aldı.

SEYFİ OKTAY İLE HAKİM ATAMASI MUHABBETİ

Avukat Kudbettin Kaya, Ergenekon yargılamaları sırasında yargıyı etkilemeye çalıştığı iddiasıyla eski Adalet bakanlarından Seyfi Oktay ile görüşmeleri ortaya çıkmış ve Ergenekon dosyası kapsamında tutuklanmıştı. Kaya hakkında Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi ile birlikte ‘’Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri’’ iddiasıyla dava açılmıştı. Özel Yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Avukatlar Tülay Bekar ve Ali Hadi Emre de yargılanmıştı. Yeşilköy’de bulunan ünlü bir balık restoranında, yanında ailesi ve arkadaşlarının bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan Kaya’ya ateş eden şahsın saldırıyı Uzi marka silahla gerçekleştirdiği öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaya’nın, uyuşturucu davalarında kaçakcıların avukatlığını yaptığı biliniyor. Cinayetin de bu davalarla ilgili olabileceği tahmin ediliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:06
  1. Kudbettin Kaya

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