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Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm

Gaziantep’te 225 polisin katıldığı operasyonda üzerinden çıkan uyuşturucuyu polis almasın diye yalvaran şahsın, “Annemin ekmek parasıyla aldım kullanmazsam krize girer ölürüm” sözleri şoke etti.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:50
Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm

Şahinbey ilçesi, Vatan Mahallesi’nde KOM, Narkotik, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet birimlerinden 225 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Caddenin her iki tarafı ve ara sokakları polislerce ablukaya alındıktan sonra şüpheli şahıs ile araçlar üzerinde inceleme ve arama yapıldı.

“Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm”

Polis ekiplerinin araması sonucu üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs polislere yalvararak, “Ağabey elinizi ayağınızı öpeyim, içeceğimi verin. Ben onu annemin ekmek parasıyla aldım. İçmezsem krize girer ölürüm’’ dedi.

İç çamaşırına saklamış

Polislerce otomobili durdurulan bir şahıs ise üzerinde ve aracında uyuşturucu olmadığını iddia etti. Daha sonra polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede ateş buz maddesi hazırlamada kullanılan bir aparat buldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş bir miktar ateş buz maddesi ele geçirildi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda esrar, eroin, bonzai, ateş buz gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra sallama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:50
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey
  3. Narkotik
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