Uyurken başucunuzda limon olmasının faydaları
Sabah kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız yatmadan önce başucunuza limon koyun.02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:35
Uyurken başucunuzda limon olmasının faydaları
Odadaki havayı tazeler ve salgıladığı koku stressiz bir şekilde uyanmanızı sağlar.
Astım ya da alerji durumu olanların gece boyunca rahat uyumasını sağlar.
Güne daha mutlu ve enerjik başlamanızı sağlar.
Uyurken sivrisineklerin yatağınıza yaklaşmasını engeller.
Nefes tazelemeye yardımcı olur.