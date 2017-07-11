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Uyurgezer 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Çankırı'da uyurgezer olduğu iddia edilen genç, evinin penceresinden düşerek yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2017 Salı 12:47
Uyurgezer 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Çankırı'da uyurgezer olduğu iddia edilen bir genç, 8'inci katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, uyurgezer olduğu öne sürülen Orhan Aslan (27), Mimar Sinan Mahallesi'nde TOKİ konutlarında ailesiyle yaşadığı 8'inci kattaki evinin penceresine çıktı.

Aile bireyleri tarafından fark edilen ve yakalanmaya çalışılan Aslan, bu sırada yere düşerek yaralandı. 

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Aslan, ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı öğrenerek hastaneye gelen Orhan Aslan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:47
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