Uyku Apnesiyle İlgili Doğru Bilinen 6 Yanlış…

Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülen uyku apnesi hakkında doğru bilinen yanlışları Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz’dan öğrendik…

Yanlış: Uyku apnesi sadece horlamayla başlar.

Doğru: Horlama uyku bozukluğunun bir belirtisi olabilir; ancak her horlayan kişinin uyku apnesi problemi yaşadığı anlamına gelmez. Uyku apnesi yaşayan kişilerin gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durur. Bu durmalar 10-30 saniye sürer ve kişi uykusundan sıçrayarak kalkar, tekrar dalar. Bu uyku döngüsü kişinin fark etmese bile yorgun uyanmasına neden olur.

Yanlış: Uyku apnesi çok da ciddiye alınması gereken bir problem değildir!

Doğru: Uykudaki bu nefes kesilmeleri tedavi edilmediğinde kişi dikkat problemleri yaşayabilir; araba ve meslek kazaları, kalp krizi gibi ciddi problemlerle karşılaşabilir.

Yanlış: Uyku apnesi sadece yaşlılarda görülür.

Doğru: Uyku apnesi 40 yaş üstündeki kişilerde daha fazla görülmekle birlikte her yaştan insanda görülebilir bir hastalıktır. 40 yaş üstü, erkek ve kilolu kişilerde görülme oranı diğer kişilere göre daha fazladır. Genetik faktör de hastalığın görülme oranını artıran bir etkendir.

Yanlış: Alkol uykuya yardımcı olur.

Doğru: Alkol sizi uyuşuk hale getirebilir; ancak ihtiyaç duyduğunuz kalitede uykuyu elde etmenize yardımcı olmaz. Alkol, boğazınızın arkasındaki kasları rahatlatır. Bu, solunum yolunun uyku apnesi olan insanlarda bloke edilmesini kolaylaştırır. Uyku hapları da aynı etkiye sahiptir.

Yanlış: Uyku apnesi çocuklarda nadir görülür.

Doğru: Aksine çocuklarda daha sık görülür. Her 10 çocuktan 1’inde uyku apnesi görülmektedir. Çoğu durumda belirtiler hafiftir ve çocuğun büyümesini olumsuz yönde etkilemez. Fakat bazıları davranış ya da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Yanlış: Uyku apnesi kilo vermekle düzelir.

Doğru: Kilo vererek uyku apnesi semptomlarını daha iyi hale getirebilirsiniz. Ancak bu tamamen hastalıktan kurtulmanızı sağlamaz.