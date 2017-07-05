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Uygurlu Türkleri Çin'e iade etmeye başladılar

Mısır'da Sisi yönetimi ülkede öğrenim görmek üzere bulunan Uygurları tutuklayarak Çin'e iade etmeye başladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16
Uygurlu Türkleri Çin'e iade etmeye başladılar

Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Uygur Müslümanlara yönelik baskıları yalnızca bölgeyle sınırlı kalmıyor. Ülkedeki Çin baskısından kaçarak yurtdışına çıkan Uygurlar da Çin hükümetinin politikalarından doğrudan etkileniyor.

Bu kapsamda Çin hükümetinin diğer devletlerle birçok iade anlaşması imzaladığı ve bölgeden kaçan Uygurları teslim aldığı biliniyordu. Çin'in, bölgeden kaçanların ailelerine baskı yaparak ve tutuklayarak bu kişileri tekrar bölgeye dönmek zorunda bıraktığı ifade ediliyordu. Çin'in bu hamlesinin dünyada Doğu Türkistan'a yönelik Çin karşıtı bir bilinç oluşmasını engellemek olduğu düşünülüyor.

Mısır da Çin hükümetiyle bu konuda oldukça yakın ilişkileri bulunan bir ülke. Ülkede 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası devlet başkanı olan Sisi, ülkesinde bulunan Uygur Müslümanları tutuklayarak Çin'e iade etme işlemine hız verdi.

Uygurları hedef alan iade kampanyasının son dalgası ülkede eğitim gören öğrencileri hedef aldı. Geçtiğimiz gece birçok Uygur öğrenci, Çin hükümetinin Sisi yönetimine ilettiği liste doğrultusunda Kahire'de tutuklandı ve iade işlemleri başlatıldı. Öğrencilerin çoğunun El Ezher'de öğrenim gördüğü ve tutuklanan Uygur öğrencilerin sayısının 50'ye ulaştığıifade edildi.

Söz konusu öğrencilerden 20 tanesinin Kahire'deki bir Uygur lokantasında bulundukları esnada tutuklandığı belirtildi. Mısır polisinin ev ev tutuklamalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mısır'ın Çin ile Uygurların iadesi için ne üzerine anlaştığı tam olarak bilinmese de özellikle Sina Yarımadası merkezli "terörle mücadele" kampanyasına destek karşılığında bu anlaşmanın yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Mepanews

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:16
  1. Mısır
  2. ÇİN
  3. DOĞU TÜRKİSTAN
  • ömeroglu arifömeroglu arif16 dk önce
    türk milletinin iki ezeli düşmanı birincisi çin...dedelerimizin korkusuna çin seddini yaptılar ama milletimizide parcaladılar ....ikincisi ingiltere..osmanlıyı yıktılar ...ezeli düşmanlar kahrolsun türk milleti var olsun..
  • turkturk19 dk önce
    butun dunyada muslumanalar EAIYET ALTINDA IKEN HIC DUSUNDUNUZMU, NEDENALLAH SUSUYOR HIC YARDIM ETMIYOR.VE HER YERDE MUSLUMANI KATLEDIYORLAR. CEVAP COK BASIT. ALLAHMUSLUMANALARIN CIHADA CIKMASINI ISTIYOR. OZAMA NURUNU TAMAMLAYACAK. UNUTMAYIN KI OTURDUGU YERDEN TEK BASARIYA ULASAN TAVUKTUR. YUMURTA YAPAR.
  • tuzcutuzcu22 dk önce
    Bacak kadar çocuklardan ödleri kopan sefiller sizi....
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