Uygurlu öğrenciler işkenceye maruz kalabilir

Uluslararası Af Örgütü "acil eylem" başlığı ile Uygur öğrencilerin Mısır'da maruz kaldıkları tutuklanma ve sınır dışı edilme uygulamalarına karşı bir bildiri yayınladı.

Yaklaşık 150 Uygur öğrencinin Çin'in baskıları sonucu sınır dışı edildiğini söyleyen Af Örgütü, öğrencilerin iade edilmeleri halinde insan hakları ihlallerine maruz kalma riski olduğunu ifade etti. Ayrıca örgüt, "harekete geç" başlığı altında takipçilerine Mısır İçişleri Bakanlığı'na veya Washington'daki Mısır Büyükelçiliği'ne mektup, e-mail, fax ve ya tweet yoluyla tepkilerini ve taleplerini iletmeleri önerisinde bulundu.

Temsil Edilmeyen Milletler ve Halklar Organizasyonu (UNPO) ise "Mısır'daki Uygur öğrenciler, Çin'e iade edilme tehditi altında" başlığı ile konuya dikkat çekti. Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Kahire'deki Uygur toplumunun son günlerde birçok tutuklama operasyonuyla karşı karşıya kaldığı belirtilirken, sınır dışı edilenlerin Çin'de haksız yargılama ve işkenceye tabi tutulabileceklerini ifade etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Mısır'a, "Uygurların sınır dışı dilmesi halinde, Çin'de baskı ve işkenceye tabi tutulacakları" uyarısında bulundu.

Çin halihazırda ülke dışında eğitim gören tüm Uygur öğrencilere karşı onları tecrit etme ve ülkeye dönenleri ise "yeniden eğitim kampları" adı altında işkence kamplarına yollama politikasını uyguluyor. Türkiye'deki Uygur öğrenciler dahil olmak üzere birçok Uygur öğrenci vatanlarına geri dönmeme kararı aldı. 3 Temmuz'dan beri başlayan operasyonlar sonucunda Mısır'da yaklaşık 150 Uygur öğrenci tutuklandı ve sınır dışı edilme sürecine sokuldu.