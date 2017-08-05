Uygurlu güreşçi Hintli'yi nakavt etti

Hindistan'in başkenti Yeni Delhi'de yapılan Asya Ülkeleri Güreş Müsabakalarında Uygur Türkü Güreşçi Zulfikar Hintli rakibini yenerek kendi katogorisinde Asya şampiyonu oldu.

Hintli rakibini yenerek Şampiyon olan güreşçi, Merhum Köreş Kusen "Uygurlar daha ölmedi, hala bu dünya'da yaşıyorlar." ifadesini kullandı.