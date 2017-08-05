Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uygurlu güreşçi Hintli'yi nakavt etti

Hindistan'in başkenti Yeni Delhi'de yapılan Asya Ülkeleri Güreş Müsabakalarında Uygur Türkü Güreşçi Zulfikar Hintli rakibini yenerek kendi katogorisinde Asya şampiyonu oldu.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:45
Uygurlu güreşçi Hintli'yi nakavt etti

Hindistan'in başkenti Yeni Delhi'de yapılan Asya Ülkeleri Güreş Müsabakalarında Uygur Türkü Güreşçi Zulfikar Hintli rakibini yenerek kendi katogorisinde Asya şampiyonu oldu. 

Hintli rakibini yenerek Şampiyon olan güreşçi, Merhum Köreş Kusen "Uygurlar daha ölmedi, hala bu dünya'da yaşıyorlar." ifadesini kullandı. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:45
  1. Hindistan
  2. Yeni Delhi
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi1 sa önce
    Helal size osmanli torunlari ah su turkler bir birlessekörfez ulkelerinden bize hayiryok bir katar var
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YAŞ kararlarına AK Partili isimden dikkat çeken yorum!
  1. YAŞ kararlarına AK Partili isimden..
  2. Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yerden yere..
  3. HDP, yurt dışından terörist ithal etti!
  4. Federica Mogherini Ruhani için örtündü!
  5. Sınır duvarını merdivenle geçen..
  6. Bakan Eroğlu: Gördükleri zaman hemen..
  7. ABD'li girişimci Trump'ı kızdırdı!
  8. Bu şifalı bitkiyi tanıyor musunuz?
  9. Baba oğlu sırtlarından vurmuşlar! 83..
  10. Kahramanmaş'ta 2 günde 2 motosiklet..
  11. TKDK 200 personel alacak
  12. Beşiktaş'ta forma numaraları! Sürpriz..
  13. Elazığ'da tren kazasının boyutu,..
  14. Yürek yakan rapor çıktı!
  15. Trabzonspor resmen duyurdu! 'Selçuk..
  16. Yaşam kalitemizi artırmanın 10 yolu
  17. Aydın’da silahlı tarama: 3 kişi yaralı
  18. Amasya'daki kazada ölenlerin isimleri..
  19. Şaka değil gerçek! Tweetleri tuvalet..
  20. Fetö’den 10 kişi gözaltına alındı
Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni...
Yeni Hava Kuvvetleri komutanını CHP'li kuzeni...
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
1 numaralı sanık konuştu: Keşke ölseydim...
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!
Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık teklif!