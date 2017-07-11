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Uygur Türkü kadınları Çin'e teslim ettiler!

Mısır Hurghada Havalimanına 10 Temmuz 2017 pazartesi günü saat gece 01:30'da uçağa binmek için gelen biri 8 aylık hamile iki Doğu Türkistan'lı uygur kadın Çin'e ölüme gönderilmek üzere tutuklandı.

11 Temmuz 2017 Salı 17:19
Uygur Türkü kadınları Çin'e teslim ettiler!

4 ayrı videoyu birleştirip hazırladığımız sunumda, havalimanında ifade alınma, üzerlerinden çıkan para ve valizlerin aranması ve en sonunda da cezaevi aracından MISIR zindanlarına götürülmelerine şahit olacaksınız..
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Mısır, ikinci bir Tayland vakasıdır. Tayland’da başlarına çuval geçirilerek Çin’e ölüme götürülen 105 Uygur Türkünden daha tehlikeli bir hal aldı. Tayland’da ki askeri şovun ardından uluslar arası baskı olmasına rağmen 105 Uygur Türk’ü nü dünyanın gözleri önünde öldürmek üzere Çin’e götüren kominist yönetim teslim aldığı Uygur Türklerinin akıbiyeti hakkında hiçbir kurumun denetlemesine de izin vermemişti.



Dünyanın gözleri önünde Çin Kominist partisi Mısır’da ki Sisi hükümeti ile gizli anlaşmalarla Uygur Türklerine tuzak kurarak kıtalar ötesi bir operasyon gerçekleştirdi. 

Islahhaber 
 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:19
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