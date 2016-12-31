Uygur Türklerinden Komünist partisine baskın!

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Çin medyasında Perşembe günü çıkan haberlere göre, Uygur Özerk Bölgesi'nde Komünist Partisi'nin ofisine yapılan saldırı sonrası çıkan çatışmada beş kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer çarşamba günü bombalı ve silahlı olduğunu öne sürdükleri saldırganlarınn batı Sinjiang'daki Moyu İlçe parti bürolarına saldırarak bir resmi görevli ve bir güvenlik görevlisini öldürdüklerini söyledi. Polis, Xinhua devlet haber ajansına yaptığı açıklamada olay yerinde üç kişinin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Uygur bölgesi sakinleri, din ve konuşma özgürlüğü konusunda Çin hükümetince uygulanan aşırı baskıcı tutum ve kısıtlamalar dolayısıyla direnişe geçmeye başladı. Bölgede günlük yaşamı etkileyen internet erişim kısıtlaması, Ramazan ayında oruç yasağı, Kur'an okuma yasağı, pasaportlarına el konulması gibi uygulamalar artmıştı.

Dünya Uygur Kongresi sözcüsü Dilşat Raşit, "Olay ile ilgili çıkış nedenini ve hükümet tarafından rapor edilen kayıpların sayısını öğrenmek için ısrar ediyoruz" dedi. Raşit, yetkililerin sözkonusu saldırı ile ilgili Moyu'da (Karakax İlçesi) 20 kişiyi tutukladığını söyledi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, konu ile ilgili açıklama yapmaktan çekindi.

Son yıllarda Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin askerleri tarafından uygulanan şiddetin artması uluslararası tepkilere neden oldu. Uygurlar ve Çin hükümeti güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.