Uygur Türklerinden haberiniz var mı?

Mısır yönetiminin bu ülkeye gelen Çin polislerinin yönlendirmesi ile Çin pasaportu taşıyan tüm Uygur Türkü öğrencileri ve diğer başka amaçlarla bu ülkede bulunanları sokaklarda ,Lokanta ve marketler ile evlerinde ve bulundukları her yer ve mekanda kimlik köntrölüne tabi tuttuğu,Çin pasaportu taşıyan Uygurları hemen gözaltına aldığı ve toplu tutuklamaları sürdürdüğü açıklandı.

Özgür Asya radyosu internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şimdiye kadar Çin polislerinin yönlendirmesi ile Mısır güvenlik güçlerinin sebepsiz yere gözaltına aldığı Uygur Türklerinin sayısının 200 civarında olduğu ve bunların 20’sinin ise kız öğrenci olduğu bildirildi. Toplu tutuklamalardan dolayı işlerini ve evlerini terk ederek kaçanların tutuklanmak korkusu ile da sürekli yer değiştirdikleri ve vize istemeyen komşu ülkelere geçerek buradan Türkiye ve diğer Ülkelere geçmek istedikleri de belirtiliyor.

Uygur Ailelerin can korkusu sebebi ile bir birilerinden koparak parçalandıkları bazı aile üyelerinin Kahire civarındaki Mısır köylerine kaçmakta ve bazılarının ise, tarlalarda ve çöllerde saklandıkları belirtiliyor. Açlık,susuzluk ve korku ile boğuşan bu zavallı Uygurlar yine adalete güvendiklerini ifade ederek kendilerine uzanacak bir yardık elini sabırsızlıkla beklemektedir.

Mısır’daki Uygur Türklerinden İmdat Çığlığı : Can Derdindeyiz !

Radyo’ya konuşan Mısır’daki bir Uygur Öğrenci,bu ülkedeki Doğu Türkistan Türklerinin kendi canlarının derdine düştüklerini günlerdir, aç ve perişan bir durumda olduklarını açıkladı.

03 Temmuz tarihinden beri Mısır polisinin Ülke’de bulunan Uygur Türklerine karşı başlattığı sürek avı bütün hızı ile sürdürdüğü bildirilmektedir. Bazı Uygur gençlerinin hapsedilecekleri ve Çin’e iade edileceklerini bile bile Mısır güvenlik makamlarına kendiliğinden teslim oldukları ve bunların da hemen tutuklandıkları bildiriliyor. 3 Kardeşi İskenederiye Hava alanında Türkiye’ye gelmek üzere iken,tutuklanan üç kardeşini kurtarmak için bu kente gelen bir Uygur genci de Avukatı ile birilikte Hava alanına gelirken Özgür Asya radyosnu telefonla aradığı ve Kardeşlerinin Hava alanı geçici barınma merkezinde tutulduğunu ve Emniyet makamlarının bu Uygurları Çin’e iade edeceklerini kendisine söylediğini ifade etmiştir.

Mısırlı Avukat : 24 Uygur Öğrenci Çin’e İade Edilecek

Mısır polisi tarafından haksız ve hukuksuz olarak tutuklanan Uygur öğrencilerin Avukatlığını üstlenen bir Mısırlı Avukat ise, 07 Temmuz itibariyle Kahire Hava alanında 24 Uygur öğrencinin Hava Alanı Polis Merkezinde tutulduğunu bildirdi. Mısırılı Avukat,Hava alanı Polisinin tutuklu bulunan bu Uygur öğrencilerin Çin’e gönderileceğini kendisine söylediklerini de ifade etti.

Halen Tutuklu Uygur Öğrenci Sayısı 200 Civarında

Radyo’ya konuşan bir diğer Uygur öğrenci ise,Ağabeyisinin de yasal oturma iznine sahip ve El Azhar Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve 04 Temmuzdan beri bilinmeyen bir Mısır Hapishanesinde tutulduğunu bildirdi. Kendisinin de tutuklanarak hapsedildiğini bildirdi. Kaldığı Hapishane’de ise en az 200 kadar Uygur’un bulunduğunu ve şu anda ise,ağabeyi ile temasının kesildiğini de belirtti.

Kadınlar ve Çocuklar Zor Durumda

Tutuklanan Uygur öğrenciler ile bu ülkede bulunan diğer yasal oturma iznine sahip Doğu Türkistanlıların eşleri ve küçük çocukları kendilerinin de tutuklanarak Çin’e iade edilecekleri endişe ile evlerini terk ederek Kahire civarındaki köylere ve ve daha uzak vahalara kaçtığı bildiriliyor. Mısır Polisinden kaçan bu Uygur kadın ve çocuklar beslenmek için ekmek ve diğer gıda maddelerini almak için Bakkal ve marketlere gitmekten korktukları için açlık ve susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu bildiriliyor

.Yaklaşık 2 haftadır dışarıda olan bu kadın ve onların çocuklarının Lokanta ve Restoranlara tutuklanabilecekleri korkusu ile gidemedikleri ve bu nedenle ciddi şekilde açlık ile karşılaştıkları belirtiliyor

Medya ve Uluslar Arası Sivil Toplum Kuruluşlarının Girişimleri Sürüyor

Dini eğitim almak üzere bu ülkeye yasal olarak gelen ve Çin’in baskısı ile Mısır yönetimi tarafından haksız ve hukuksuz olarak tutuklanan bu Müslüman Uygur öğrencilerin bu dramatik durumu Mısır ve Arap dünyası medyasında bir hayli gündeme getirilmiş durumda.

Katar merkezli Elcezire Tv. geçtiğimiz hafta içerisinde 7 dakika süren bir program yayınlayarak konuyu gündeme getirdi ve Mısır yönetimi uyardı.

Ayrıca,Kanatitşark(Doğu Kanalı) başta bir çok Arap Tv.kanalları de özel programlar yayınlayarak konuyu ele almış bulunuyor. Arap dünyasının bir çok ünlü düşünür ve gazeteci ve yazarları de Mısır’ın bu insanlık dışı tutumunu yerden yere vuran haberler ve analizlar yayınlamayı sürdürüyor.

İngiltere merkezli Uluslar arası Af Örgütü(Amnesty İnternational) ve ABD.merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) El Azher Üinversitesi İmamı )Rektörü) …(ne ortak bir mektup yazarak El Azher Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Mısır polisi tarafından tutuklanan Uygur öğrencilerin serbest bırakılımasının sağlanması ve Çin’e teslim edilmelerienin önlenmesi için Mısır Hükümeti nezdinde etkin girişimlerde bulunulmasını talep etti.

İkinci Bir Tayland Faciası Yaşanmamalı !

Uzmanlar,Mısır yönetiminin tutukladıkları bu Müslüman Uygur Türklerini Çin’e teslim etmesinin önlenebilmesi için Türkiye başta olmak üzere İslam İşbirliği Örgütü(İİT.) İslam Dünyası Ülemalar Birliği ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının bir an önce acilen harekete geçmeleri gerektiğini ifade ediyorlar.

Mısır’ın bu insanlık ayıbı uygulamasının engellenememesi halinde Mısır’da da Temmuz 2015’teki gibi 2. bir Tayland Faciasının yaşanabileceğinden endişe duyduklarını belirtiyorlar.