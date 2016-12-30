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Uygun fiyata çift arka kameralı telefon

Eylül ayının başında 100 dolarlık akıllı telefonu ZTE Warp 7’yi tanıtan ZTE şimdi de kamera yeteneğiyle dikkat çeken Blade V8 adlı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Blade V8, CES 2017 fuarında tanıtılacak.

Uygun fiyata çift arka kameralı telefon
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:13
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Uygun fiyatlı telefonları ile dikkat çeken ZTE, orta segmente konumlandırılacağı ZTE Blade V8'i CES 2017'de tanıtacak. Çift arka kameralı olacak olan telefonun kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda geliştirildiğini belirtelim. Çinli üreticinin Las Vegas'ta tanıtacağı kadroda, 4 GHz'lik sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemcinin ve 3 GB RAM'in kullanıldığı tahmin edilen ZTE Blade V8'de yer alıyor.

İnce ama geniş bir metal levha gibi duran Blade V8, temiz ve şık tasarımıyla dikkat çekecek gibi gözüküyor. Çift lensli arka kameranın 13 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel çözünürlüklü destekleyici sensörden oluşması öngörülüyor. Kullanıcılar Blade V8'in ikinci kamerasının topladığı veriler sayesinde fotoğrafı çektikten sonra da bokeh efekti üzerinde düzenleme yapabilecek. Bu özellik iPhone 7 telefonlarda da yer alıyor. Telefondaki kamera sayesinde 3D fotoğraflar da çekilebileceği iddia ediliyor. 5.2 inç ekranla gelecek Blade V8'de 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 5.2 inç ekran bulunacak. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmesi beklenen cihazın fiyatının işlemcisine bakılırsa uygun fiyatlı olacağı tahmin ediliyor. Cihaz hakkında en net bilgileri CES 2017 fuarında öğreneceğiz.

 

 


(Yeni Şafak)
 
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