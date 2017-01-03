Uygulamalı sürüş eğitimi nedir?

Sürücü kursu müfredatlarında her zaman için aynı sıra izlenir. Uygulamalı sürüş eğitimlerinde teoride öğrendiğiniz bilgilerin birçoğunu kullanmak durumunda kalırsınız.

Direksiyon uygulamalarında ilk kural, gözünü yoldan ayırmamaktır. Araç kullanımında el, ayak ve göz koordinasyonu sağlanır. Bir tür otomatik refleks geliştirme gibidir. Bir süre sonra artık yaptığınız her eylem siz farkında olmadan gerçekleşir. Yani hareketleriniz otomatikleşir. Mesela vites değiştirdiğinizin farkına bile varmazsınız.

Ancak bu aşamaya gelebilmek için çok çalışmanız gerekir. Tekrar yaptıkça uygulamalı sürüş eğitimlerini başarı ile tamamlayabilirsiniz. Çoğunlukla, teorik ve uygulamalı derslerde öğrendikleriniz, sınavlarda görevliler tarafından test edilir.

Birçok kişi direksiyon sıvanı zamanında heyecanlanır ve bildiklerini uygulayamaz. Ancak heyecan yapmaya gerek yoktur. Uygulama sınavını başarı ile tamamladığınızda bir süre daha özel direksiyon kursu almanız yararlı olacaktır.

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