Uygulama noktalarına mobil zırhlı konteyner

Emniyet Genel Müdürlüğünce sipariş verilen mobil zırhlı konteynerler, polis uygulama noktalarında, personelin daha güvenli şekilde çalışması için hizmet verecek.

Halkın huzur ve güveninin sağlanması, terör ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenebilmesi için polis ekiplerinin yol uygulamalarının önceden öngörülemeyen ve yerleşim bölgelerine uzak yerlerde seçilmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Söz konusu noktalardaki personelin görev süresince dinlenme, yemek ve tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı şekilde karşılayabilmesi amacıyla özel bir firmaya 42 mobil zırhlı konteyner sipariş edildi. İstenilen noktaya çekici ile nakledilebilen konteynerler, kullanılmadığı zamanlarda depolanmaya uygun şekilde imal edilecek.

Mobil zırhlı konteynerlerde klima, elektrikli çay ocağı, tost makinesi, ısıtıcı, buzdolabı, televizyon, mutfak, yangın söndürme sistemi, 10 kişilik koltuk ve masa ile iki tuvalet bulunuyor.

Dış cepheleri dayanıklı zırhtan imal edilen konteynerlerin iç duvarlarına ve tavanına yaz ve kış aylarında sağlıklı kullanılabilmesi için yalıtım yapıldı. Eni 250, boyu 800 ve yüksekliği 220 santimetre olarak üretilen konteynerlere patlaması durumunda bile hareket imkanına sahip lastik tekerlekler takıldı. Çevresinde dört gizli atış mazgalı da bulunan konteynerlerde iki adet bin litre kapasiteli alüminyum temiz ve atık su depoları ile dizel jeneratör bulunuyor.

Öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu illerine gönderilecek konteynerlerin maliyeti, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü imkanları ile karşılanacak.