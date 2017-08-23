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Uygulama noktalarına mobil zırhlı konteyner

Emniyet Genel  Müdürlüğünce sipariş verilen mobil zırhlı konteynerler, polis uygulama  noktalarında hizmet verecek. Dış cepheleri dayanıklı zırhtan imal edilen  konteynerlerin iç mekanları ise uygulama noktalarında görevli personelin temel  ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:31
Uygulama noktalarına mobil zırhlı konteyner

Emniyet Genel Müdürlüğünce sipariş  verilen mobil zırhlı konteynerler, polis uygulama noktalarında, personelin daha  güvenli şekilde çalışması için hizmet verecek.

Halkın huzur ve güveninin sağlanması, terör ve suç örgütlerinin  faaliyetlerinin önlenebilmesi için polis ekiplerinin yol uygulamalarının önceden  öngörülemeyen ve yerleşim bölgelerine uzak yerlerde seçilmesi üzerine Emniyet  Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Söz konusu noktalardaki personelin görev süresince dinlenme, yemek ve  tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı şekilde karşılayabilmesi amacıyla özel  bir firmaya 42 mobil zırhlı konteyner sipariş edildi. İstenilen noktaya çekici  ile nakledilebilen konteynerler, kullanılmadığı zamanlarda depolanmaya uygun  şekilde imal edilecek.

Mobil zırhlı konteynerlerde klima, elektrikli çay ocağı, tost  makinesi, ısıtıcı, buzdolabı, televizyon, mutfak, yangın söndürme sistemi, 10  kişilik koltuk ve masa ile iki tuvalet bulunuyor.

Dış cepheleri dayanıklı zırhtan imal edilen konteynerlerin iç  duvarlarına ve tavanına yaz ve kış aylarında sağlıklı kullanılabilmesi için  yalıtım yapıldı. Eni 250, boyu 800 ve yüksekliği 220 santimetre olarak üretilen  konteynerlere patlaması durumunda bile hareket imkanına sahip lastik tekerlekler  takıldı. Çevresinde dört gizli atış mazgalı da bulunan konteynerlerde iki adet  bin litre kapasiteli alüminyum temiz ve atık su depoları ile dizel jeneratör  bulunuyor.

Öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu illerine gönderilecek  konteynerlerin maliyeti, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü  imkanları ile karşılanacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:31
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