Uygulama gece yarısına kadar sürecek

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaların 38'incisi, saat 21.00'de başlatıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.AA