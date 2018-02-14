Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uygulama gece yarısına kadar sürecek

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasıkapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, 2 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:41
Uygulama gece yarısına kadar sürecek

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaların 38'incisi, saat 21.00'de başlatıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin polis katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan uygulamalarda, özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.AA

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:41
  1. Mustafa Çalışkan
  2. polis
  3. GBT
  4. Yeditepe Huzur
  5. uygulama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'da saldırı şoku... Onlarca yaralı var!
    1. Amerika'da saldırı şoku... Onlarca..
    2. Sisi'yi eleştiren o isme tutuklama!
    3. Soy ağacı sorgulama sayfası açıldı…
    4. Başbakan Yıldırım’dan sıcak mesajlar…..
    5. Tüm dünyayı umutlandıran gelişme....
    6. Almanya'dan PKK’ya şok… Yasaklandı!
    7. Başkentte hareketli dakikalar... HDP..
    8. İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan..
    9. Bilim insanları uyardı
    10. Yer: Adana… Tüfekler, tabancalar, kar..
    11. Uygulama gece yarısına kadar sürecek
    12. İsrail yine yuva yıktı
    13. Amerika'da baş ağrısıyla uyuyan kadın..
    14. Isparta'da FETÖ'den ihraç edilen..
    15. Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna..
    16. Suriye'de bir haftada binden fazla..
    17. Sivas'ta FETÖ sanığı eski polise 7 yıl..
    18. Türkiye: 86 - Estonya: 48
    19. Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner'..
    20. Kenya'da kolera salgını: 8 kişi öldü
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap
    İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye cevap
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
    AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!