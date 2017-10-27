Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da imzalanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı için en iyi teklifi veren Airbus Defence and Space (Airbus D&S) firmasıyla 9 Kasım’da sözleşme imzalanacağını bildirdi.

Arslan, Türkiye’nin 31 derece Doğu, 42 derece Doğu ve 50 derece Doğu olmak üzere üç faklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini söyledi. 42 ve 50 derece Doğu yörüngelerini TÜRKSAT uydularının kullandığını belirten Arslan, 31 derece Doğu yörüngesinde ise kiralık uydunun hizmet verdiğini ifade etti.

31 derece Doğu yörüngesindeki kiralık uydu yerine Türkiye’ye ait uydunun fırlatılması amacıyla Türksat 5A ve Türksat 5B uydularıyla ilgili süreçleri başlattıklarına işaret eden Arslan, “Söz konusu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen 3 firması teklif verdi; Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya’dan Mitsubishi Elektric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral. Teknik açıdan üçü de yeterli bulundu. Görüşmeler sonunda mali açıdan ve yerli katkı anlamında Airbus en uygun teklifi verdi” diye konuştu.