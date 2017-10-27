Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da imzalanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sözleşmenin 9 Kasım'da imzalanacağını bildirdi.

27 Ekim 2017 Cuma 15:23
Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da imzalanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularının yapımı için en iyi teklifi veren Airbus Defence and Space (Airbus D&S) firmasıyla 9 Kasım’da sözleşme imzalanacağını bildirdi.

Arslan, Türkiye’nin 31 derece Doğu, 42 derece Doğu ve 50 derece Doğu olmak üzere üç faklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini söyledi. 42 ve 50 derece Doğu yörüngelerini TÜRKSAT uydularının kullandığını belirten Arslan, 31 derece Doğu yörüngesinde ise kiralık uydunun hizmet verdiğini ifade etti.

31 derece Doğu yörüngesindeki kiralık uydu yerine Türkiye’ye ait uydunun fırlatılması amacıyla Türksat 5A ve Türksat 5B uydularıyla ilgili süreçleri başlattıklarına işaret eden Arslan, “Söz konusu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen 3 firması teklif verdi; Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya’dan Mitsubishi Elektric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral. Teknik açıdan üçü de yeterli bulundu. Görüşmeler sonunda mali açıdan ve yerli katkı anlamında Airbus en uygun teklifi verdi” diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 15:23
  1. Ahmet Arslan
  2. TÜRKSAT-5A
  3. Airbus Defence and Space
  4. Türksat 5B

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
    3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
    4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
    5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
    6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
    7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
    8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
    9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
    10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
    11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
    12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
    13. Irak'ta ateşkes kararı
    14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
    16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
    17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
    18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
    19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
    20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler