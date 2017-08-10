Uydudan görüntülendi.. Saldırı helikopterleri orada!
Suriye'de daha önceleri kullanılmayan Jirah Askeri Hava üssü tekrar aktif hale geldi.10 Ağustos 2017 Perşembe 21:02
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'de katil Esed rejimi'nin güneye ilerleyişi devam ederken, bölgede katliam korkusu artıyor.
Eli kanlı rejim daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrolünde bulunan, Halep'teki Jirah Askeri Hava üssü tekrar aktif hale getirdi.
Uydudan çekilen görüntülerde, hava üssünde saldırı helikopterlerinin bulunduğu görüldü.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr