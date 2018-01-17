Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…

yeniakit.com.tr / HABER MERKEZİ - Ülkemizi topla, tüfekle ve türlü oyunlarla alt edemeyen şer odakları inançlarımız ve ahlaki değerlerimiz üzerindeki emellerini hızlandırdı.

Önceki gün Akit’in gündeme getirdiği ‘Bu rezalete kim dur diyecek?’ başlıklı haber sonrası yine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tıpkı Kerimcan isimli müsvedde gibi olan Aydın Doğan tetikçisi Ertuğrul Özkök bu rezaletini köşesine taşıdı. Özkök, kaleme aldığı yazısında ahlaksızlığı delice savundu.

AYDIN DOĞAN TETİKÇİLERİ NİYETİNİ AÇIK ETTİ!

Kerimcan müsveddesinin ailesini ele alan Özkök şu cümleleri kullandı:

Öyleyse gelin geçen pazar akşamı Kerimcan konserinde çekilmiş şu fotoğraflara bir bakalım...

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Konser Bostancı’da... 3 bin 500 kişi var... Tıklım tıklım...

Üzerinde yırtık blucin... Saç kesimi alafranga...

Sosyal medyada parlamış bir figür... Türk ve yabancı şarkıları hem söylüyor, hem DJ’lik yapıyor...

Birinci sırada ailesi oturuyor.

Anne Hülya Durmaz’ın başı açık. Baba Vedat Durmaz takım elbiseli, kravatlı.

Anneanne Gülşen Kelebek... Başı örtülü...

Kız kardeşi Serap Akbudak... Onun da başı örtülü...

Belli ki tipik bir Türk ailesi...

Fotoğraf çok hoşuma gitti...

Kerimcan Balıkesir’in Akçay ilçesinde doğmuş...

22 yaşında...

Yani hayatının 15 yılı AKP döneminde geçmiş... AKP döneminin genci...

Şimdi bir düşünelim...

Acaba Akçay’da böyle bir ailede, “hangi Cumhuriyet eliti” ona zorla Çaykovski dinletmiştir ve o da bundan etkilenip türküyü, halk şarkısını unutup da geçen gece Bostancı’da Çaykovski çalmıştır...

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Çaldığı, dinlettiği müzik ne Çaykovski...

Ne de türkü, Itri şu bu...

Acaba hangi Cumhuriyet veya AKP eliti ona Beyonce’nin Single Lady’sini çalmayı zorla öğretmiştir.... Kerimcan sosyal medya dünyasından gelen bir genç insan, dünya nereye yönelmişse o da oraya yönelmiş...

Yani diyeceğim, fotoğrafta gördüğümüz aile bize güzel bir şeyler anlatıyor.”

SORUMLULULAR UYUYOR MU? UYUŞTURUCU KADAR TEHLİKELİ

Aydın Doğan’ın bir numaralı tetikçisi Özkök’ün kaleme aldığı bu maksatlı yazı esas amacı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizler de kamu vicdanı adına soruyoruz: Bu ahlaksızlara, bu ahlaksızlıkları parlatıp ön plana çıkartanlara, bu ahlaksızlıklar için ‘Bakın gençler bunlar çok normal şeyler iyi olan aileler destekler, eğer sizin aileniz desteklemiyorsa onda sorun var!’ havası estirenlere kim dur diyecek. Bunlara dur diyebilecek bir güç, bir oluşum resmi bir organ bulunmuyor mu? Ülke gençleri için uyuşturucu illeti kadar tehlike arz eden bu durum karşısında İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu yaşananları görmüyor mu? Bir tane sorumluluk hisseden savcı bulunmuyor mu?

BAKAN SOYLU UYUŞTURUCU SATICILARI İÇİN ‘BACAKLARINI KIRIN’ DEMİŞTİ

MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu durumun ciddiyetine dikkat çekmek için, "81 ilimizde 7 kez okul çevrelerinde huzur uygulamaları yaptık. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir" ifadelerini kullanmıştı. Bizde ahlak mücadelesinin en az bu uyuşturucu mücadelesi kadar önemli olduğunu ısrarla vurgulamayı görev sayıyoruz. Yurdumuzu güçle işgal edemeyen güçler, uyuşturucu ve ahlak erozyonu üzerinden ülkemizi alt etmek için elinden geleni yapacaktır.

Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!