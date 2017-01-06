Uyarı üstüne uyarı! -6 derece ve kar yağışı...

Uyarı üstüne uyarı! -6 derecede kar bekleniyor Tüm Türkiye 2016 yılını soğuk, fırtına hatta Anadolu ve iç kesimlerde kar yağışı ile uğurladı. 2017 yılının ilk günü itibariyle giden soğuk ve karlı hava dalgası çok geçmeden geri geliyor. Meteoroloji, özellikle İstanbul ve Ankara'yı cuma günü itibariyle uyardı.

Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk hava dalgasının Trakya ve İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta yarından itibaren 4-5 gün süreyle yoğun kar yağışına neden olacağı açıklandı.

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına aldığı Marmara bölgesi ve İstanbul’un bu akşamdan itibaren 5 gün boyunca kar yağışı ve dondurucu soğukların etkisi altında olacağı bildirildi. Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

Bugün hava soğumaya başlıyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.”

Mesai saatlerinden sonra başlaması beklenen kar yağışının hayatı çok fazla olumsuz etkilemesi beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün web sitesinde yer alan bilgilere göre, bugün Marmara genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Edirne’de yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı belirtilirken, güney ve güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve kısa süreli saatte 40- 70 kilometre hızla fırtına beklentisi bulunuyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışına ilişkin şunlar kaydedildi:

“Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava etkisiyle sıcaklıklar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, ılık ve yağışlı havanın yarın akşam (bugün) kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.”

AKOM verilerine göre bugün 9 ila 6 derece civarında seyredecek sıcaklıklar cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sıfırın altında 4 ve 1 derece olması tahmin edilen sıcaklıkların yanı sıra kar fırtınası bekleniyor.

Ayrıca bugün metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.