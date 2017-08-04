Uyarı Kandili’den… 100 yılın uç değerleri… 8-9 Ağustos için alarm verildi

Türkiye genelinde yüksek nem oranlarıyla birleşen ağustos sıcakları vatandaşları bunaltırken, Meteoroloji’den önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğine yönelik uyarı geldi.

Yapılan tahminlere göre, İstanbul’da hafta sonundan başlayarak sıcaklık değerleri 34-35’i bulacak. 1 hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek havanın aşırı nem nedeniyle daha da bunaltıcı olacağı belirtildi. İstanbul’da bugün ve yarın nemin yüzde 94’e kadar ulaşacağı, rüzgârın şiddetini azaltarak 22-24 kilometreye kadar düşeceği, bu durumun da hissedilen sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkaracağı bildirildi. Aynı hava şartlarının 10-11 Ağustos’a kadar sürmesi bekleniyor.

ÇÖL RÜZGÂRI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, “Eskilerin söylemiyle eyyam-ı bahur, ağustosun ilk yarısında İstanbul başta olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alacak” derken, şu bilgileri verdi: “Basra Körfezi üzerinden gelen muson sıcak hava dalgasının etkisiyle yazın en sıcak günlerini yaşayacağız. Sıcak ve kuru çöl rüzgârları hafta sonu İstanbul’daki sıcaklık değerini 37-38 dereceye yükseltecek. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Asfalt sıcaklığı 65, beton sıcaklığı ise 60 dereceye ulaşıyor. İstanbul’da hissedilen sıcaklık ile Şanlıurfa’daki sıcaklık değeri aynı seviyeye gelmiş oluyor.”

YENİ SEL İHTİMALİ

Sıcağın etkisiyle yüksek oranda buharlaşma olacağını kaydeden Köse, “Nemli ve sıcak havanın soğuk hava katmanıyla karşılaşması durumunda, İstanbul’da 3’üncü sel felaketi yaşanabilir. Sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağış tahmin ediyoruz” uyarısında bulundu. Boğaziçi ÜniversitesiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de Türkiye genelinde 8 ve 9 Ağustos tarihinde 1911-2016 arasındaki uç değerlerin görüleceğine dikkat çekti.