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'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı hakkında karar

'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepki toplayan filmin yapımcısı Ali Avcı ‘silahlı terör örgüt kurma yönetme’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:23
'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı hakkında karar

Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bilindiği gibi Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:23
  1. uyanış
  2. ali avcı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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