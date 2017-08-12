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Uyanık olalım! İşgal devleti etrafımızı sarmanın peşinde

Güney komşularımız Irak ve Suriye’yi kan gölüne çevirerek yüz binlerce Müslümanı katleden işgal devleti ABD, kuzey ve kuzeybatı sınırlarımızda da boş durmuyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:23

Güney komşularımız Irak ve Suriye’yi kan gölüne çevirerek yüz binlerce Müslümanı katleden işgal devleti ABD, kuzey ve kuzeybatı sınırlarımızda da boş durmuyor. Elimizde ulaşan yeni görüntülerde ABD’nin Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’da askeri faaliyetler yürüttüğü görülüyor. ABD askerlerini taşıyan konvoyların hangi amaçla orada olduklarına dair herhangi bir açıklama da yapılmış değil. Türkiye sınırına yakın bölgelerde yürütülen bu askeri faaliyetler, başta ülkemiz olmak üzere hainlerin İslam toprakları üzerindeki emellerinden vazgeçmediğini ortaya koyuyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:23
  1. ABD
  2. Bulgaristan
  3. Gürcistan
  • SerdatSerdat22 dk önce
    Yüce Allah' ın dilediği olur. Biz zaferimizi yapalım, zafer Allah tandır.
  • KeremKerem36 dk önce
    Muslumanlari oldurdu degil. INSANLARI OLDURDU. SIZ BU KAFADAN CIKMADIGINIZ SURECE DAHA BIZDEN COK INSAN GIDER
  • NecipNecip39 dk önce
    bu kore venezuella vs.vs hepsi oyalama,isin sonunda top yekun Turkiye'ye saldiracaklar.Düsman Amerika ya da baska bir ulke degil,Turkiye masonlukla savasiyor.Bunu anlatin halka..Uyanik olalim,devlet halki silahlandirsin,milis gucler kursun ve egitsin..İş işten geçmeden..
  • KocasolakKocasolak50 dk önce
    Bu tip haberler şuyu u vuku undan beter bir haberdir. Kim kimi kuşatıyor, sıkıysa gelsin... Abd ırak da kürt kardeşlerimizi kullanarak kazandığı savaş gibi olur sanıyorsa aldanıyor. Vietnamı arattırırız evvel Allah. Bizim dünyada tek amacımız Allah c.c. rızasıdır o da Vatan savunmaktan geçer, şehid olmak tek muradım gaziliğe razı değilim bilesiniz.
  • ihsanihsan51 dk önce
    dikkat abd türkiyeyi kuşatıp saldıracak her yönden ilk fırsat vermiyelim Gürcistan bulgara soralım ne iştir
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi58 dk önce
    amerika herkesi karistirdi ama turkiye herkes degil anasindan dogduguna pisman ederiz bizde avrupayi karistirriz amerika dahil
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