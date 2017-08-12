Uyanık olalım! İşgal devleti etrafımızı sarmanın peşinde

Güney komşularımız Irak ve Suriye’yi kan gölüne çevirerek yüz binlerce Müslümanı katleden işgal devleti ABD, kuzey ve kuzeybatı sınırlarımızda da boş durmuyor. Elimizde ulaşan yeni görüntülerde ABD’nin Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’da askeri faaliyetler yürüttüğü görülüyor. ABD askerlerini taşıyan konvoyların hangi amaçla orada olduklarına dair herhangi bir açıklama da yapılmış değil. Türkiye sınırına yakın bölgelerde yürütülen bu askeri faaliyetler, başta ülkemiz olmak üzere hainlerin İslam toprakları üzerindeki emellerinden vazgeçmediğini ortaya koyuyor.