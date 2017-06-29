Uyan müslüman! Gazze tükendi

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, Gazze’de ilaç stokunun tükendiğini açıkladı. Bölgede devam eden İsrail ablukası sebebiyle sağlık alanındaki sorunlar büyüyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, düzenlediği basın toplantısında, “Tedavi için Gazze dışına çıkması engellenen hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Bakanlığın stoklarındaki ilaçlar tükendi” dedi. Gazze dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle son aylarda 3’ü çocuk 11 hastanın yaşamını yitirdiğini aktaran Ebu Riş, Gazze’deki sağlık durumunun “çok tehlikeli” bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Ramallah’taki Filistin yönetiminin de hastaların Gazze dışına çıkışı önünde engel oluşturduğuna işaret eden Ebu Riş, bu yapılanın, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayla tamamlayıcı rol üstlendiğini kaydetti. Ebu Riş, Filistin yönetiminin, geçen ay bin 622 Gazzeli hastanın sevk işlemini reddettiğini aktardı.

Gazze’deki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria’daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail’in kontrolündeki BeytHanun Sınır Kapısı’na yönelmek zorunda kalıyor. Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gazze dışındaki tedavi işlemleriyle ilgilenen birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak ise Ramallah’taki Filistin Sağlık Bakanlığı’na iletiliyor.

SON 48 SAATTE 7 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze Şeridi’nde tıbbi malzeme transferinin durdurulması nedeniyle son 48 saat içinde 7 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, çeşitli rahatsızlıkları bulunan hastaların İsrail tarafından yurt dışında tedavi edilmesine izin verilmemesi ve tıbbi malzeme transferinin engellenmesi nedeniyle Gazze Şeridi’nde ölenlerin sayısının yükseldiğini açıkladı. İsrail’in Gazze’ye tıbbi malzemelerin taşınmasını engellemesinin ardından son 48 saatte 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında akciğer yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Suwar el Masri, kalp rahatsızlığı bulunan Yusuf Zo’rob adlı çocuk ve 20 yaşındaki Said Hazri, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan Fayez Abu Shaaban da yer alıyor. Öte yandan Musab Bilal Ara, BaraaGhaban adlı çocuklar kalp rahatsızlığı ve 9 aylık İbrahim Tabail adlı bir bebek kistikfibrosiz rahatsızlığı çekiyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yousef Abu Rish, katıldığı basın toplantısında Gazze Şeridi’nde 7 kişinin ilaç, tıbbi malzeme eksiği ve yurt dışında tedavi olamamaları nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Rish, Ramallah’daki Filistin yetkililerinin Gazze Şeridi’nde tedavi görenler için gönderilen bin 622 adet tıbbi malzemeyi reddettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Ashraf el Qudra ise, 113 çocuğun acil tıbbi transfere ihtiyacı olduğunu ve Gazze Şeridi’ndeki durumun kötüye gittiğini söyledi.

Kuşatmanın Kırılmasına Yönelik Ulusal Hareketin Sözcüsü Adham Abu Salmeya, tıbbi malzemelerin ulaştırılamaması ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkarılamaması nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki sağlık durumunun kötü olduğunu ifade etti. Salmeya, bu durumdan İsrail ve Filistin otoritelerinin sorumlu olduğunu belirterek, uluslararası kuruluşlara bu insanlık suçunu durdurması çağrısında bulundu.