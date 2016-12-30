Uwe Klein: Galatasaray'ın Kaan'la ilgilendiğini duyduk

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan için kulübün oyuncu izleme komitesi başkanı Uwe Klein bir açıklama yaptı.
Milli futbolcunun son dönemlerde adının Galatasaray'la anıldığı hatırlatılan Klein şunları söyledi:
- "Galatasaray'ın Kaan Ayhan'la ilgilendiğini duyduk. Ama burada önemli olan oyununun ne istediği ve kendisini iyi hissetmesi."
Alman gazetesi Bild'de yer alan haberde, Kaan Ayhan'ın kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratta yer alan gizli bir madde nedeniyle yaz transfer döneminde 1,5 milyon euroya takımdan ayrılabileceği kaydedildi.