UVC ışık mikropları ortadan kaldırabilir

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre uzak ultraviyole C ışığı (UV-C), mikropları ortadan kaldırmak için kullanılabilir. 200-400 nanometre arasındaki nispeten küçük bu dalga boyu, organizmaların dış kısmını delip, genetik materyalindeki moleküler bağları tahrip oluşturabilir Çalışmanın sonuçlarında en ilgi çekici taraf ise bu ışığın nikropları yok ederken, insan cildine hiçbir zarar vermiyor olması.

Daha önce UV-C’nin ameliyatla ilgili enfeksiyonların ortak suçlusu olan MRSA (metisiline dirençli S. aureus) bakterilerini de öldürebildiği ispatlanmıştı. (shiftdelete)