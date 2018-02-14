ÜÜ radyo yayında

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Psikoloji Sohbetleri” programında aile ve ikili ilişkilerde doğru iletişime dair önemli paylaşımlarda bulunacak. Meraklıları ise adli bilimler uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy ile “Karanlığa Yolculuk”a çıkacak.

http://radyo.uskudar.edu.tr/ adresinden dinlenebilen ÜÜ Radyo Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube üzerinden interaktif olarak da dinlenebilecek.