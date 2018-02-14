ÜÜ radyo yayında

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi çatısı altında kurulan Üsküdar Üniversitesi Radyosu (ÜÜ Radyo) yayına başladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:18

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Psikoloji Sohbetleri” programında aile ve ikili ilişkilerde doğru iletişime dair önemli paylaşımlarda bulunacak. Meraklıları ise adli bilimler uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy ile “Karanlığa Yolculuk”a çıkacak.

http://radyo.uskudar.edu.tr/ adresinden dinlenebilen ÜÜ Radyo Twitter, Instagram, Facebook ve Youtube üzerinden interaktif olarak da dinlenebilecek.


Yeni Akit Gazetesi
  1. İstanbul
  2. Üsküdar Üniversitesi
  3. http://radyo.uskudar.edu.tr/
  4. Prof. Dr. Sevil Atasoy
  5. Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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