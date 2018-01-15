UTİB’in tekstil zirvesi 8-9 Mart’ta Bursa’da

UTİB’den yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığında ve TÜBİTAK desteğinde organize edilen zirvenin 10’uncusu, 8-9 Mart’ta BUTEKOM Ar-Ge Merkezi’nde yapılacak. Uludağ Üniversitesi ve BUTEKOM Ar-Ge Merkezi başta olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda üniversitenin ve araştırma merkezlerinin de iş birliğiyle düzenlenecek Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi’yle tekstil ve konfeksiyon sektörüne yüksek katma değerli ürünlerin kazandırılması amaçlanıyor.

Uluslararası platformda önemli gelişmelerin ve yeniliklerin interaktif olarak aktarıldığı Ar-Ge Proje Pazarı, bugüne kadar nano teknolojilerden tıbbi tekstillere, koruyucu ve askeri tekstillerden taşıt tekstillerine kadar pek çok alanda yarışan inovatif projelere ev sahipliği yaptı.