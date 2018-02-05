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Utaş Uşakspor'dan Akit'e flaş açıklamalar:Hedefimiz şampiyonluk

TFF 3.Lig 3.Grup'ta şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Utaş Uşakspor'da yüzler gülüyor.

05 Şubat 2018 Pazartesi 12:26
Utaş Uşakspor'dan Akit'e flaş açıklamalar:Hedefimiz şampiyonluk

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TRBu hafta zorlu Payaspor engelinide kayıpsız geçen lider 2.lig hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Utaş Uşakspor futbol şube sorumlusu Feyyaz Atalay Yeniakit’e konuştu.

HEDEF ŞAMPİYON OLMAK

Yaşanan zorlukları ve ligde liderlik sürecini anlatan Feyyaz Atalay,''Amatörden çıktık ve geçen sene zorlu bir süreç atlattık camia olarak. Sonra da zorluklara rağmen şampiyon olduk. Bu seneye geldiğimizde biz sezon başı yine hedefimiz şampiyonluğa kitlenmiştik ona göre de kadro oluşturduk. Lige güzel bir başlangıç yaptık ve ligimizde bizden daha fazla maddiyat anlamda para harcayan takım var kafa kafaya olduğumuz takımlar var '' açıklamalarında bulundu.

Geçen hafta içerde ilk defa mağlup olduk tam 23 maç sonra buna Bal Ligi de dahil mağlup olmamıştık ve taraftarımızı üzdük. Yalnız bu haftaki Payasspor  galibiyetiyle tekrar çıkış yakaladık.Bu seriyi sürdürmek istiyoruz…Bu hafta grubumuzda ikinci olan Çorum Belediyespor’da  puan kaybetti bu hafta sahamızda Çorum Belediyespor’u da yenip puan farkını 8’e çıkarıp nasipse bu senede 2.Lig’e doğru yol alıyoruz…

ÇORUM MAÇINDA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Bu hafta oynanacak Çorum karşılaşmasına da değinen Atalay,''Ben oyuncularımıza,teknik direktörümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız bize inansınlar, güvensinler ve Çorum maçımız Cumartesi günü olması nedeniyle biraz seyircisi sıkıntı çekebiliriz diye görünüyor ama ben öyle düşünmüyorum o günde stadımız her zamanki gibi full olacağını tahmin ediyorum. Bu maçta galip gelerek 8 puan farkla yolumuza devam edip sezon sonu şampiyon olup 2.Lig’e çıkmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.

KAYNAK:YENİAKİT

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 12:26
  1. UTAŞ UŞAKSPOR
  2. FEYYAZ ATALAY
  3. TFF 3.LİG 3.GRUP

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