Utaş Uşakspor adım adım şampiyonluğa!

YENİAKİT.COM.TR - TFF 3.Lig 3.Grup'un en önemli maçında Utaş Uşakspor en yakın takipçisi Çorum Belediyespor maçını 4-3 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük yol kaydetti.Utaş Uşakspor'un gollerini Şemsettin,Tayfur Emre,Ekrem Sütcü ve Şahin Fıstıkçı'dan geldi. Bu galibiyetle Utaş Uşakspor 44 puanla liderliğini sürdürürken Çorum Belediyespor 36 puanla ligde 3.sırada yer aldı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR