UTAŞ Uşakspor 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek

Kulüp yetkililerinin de hazır bulunduğu, Spor Toto 3.Lig kura çekimi TFF merkez binasında gerçekleştirildi. Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Utaş Uşakspor’unrakipleri ve deplasman haritası belirlendi.

Grup da 2 Ege, 5 Marmara,3 Karadeniz, 1 İç Anadolu, 2 Güneydoğu Anadolu,3 Akdeniz, 1 Doğu Anadolu Bölgesi takımı yer alıyor. Rakipler arasında Uşak’a en yakın mesafede bulunan Denizli ekibi Kızılcabölükspor olurken,en uzak mesafede ise Şırnak ekibi Cizrespor bulunuyor.

UTAŞ Uşakspor Başkanı Ali Rıza Çümen kura çekimi ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir sezonun ardından UTAŞ Uşakspor’un üst lige çıkan takım olacaklarını iddia etti. Çümen; “Geçen sezon verdiğimiz sözü yerine getirdik. Tüm kentin desteği ile 3. Lige çıktık. Allah’ın izni ile bu sezonda en iddialı takım biz olacağız. Güçlenen kadromuz ve taraftarlarımızın desteği ile sezon sonunda takımızı şampiyon olarak bir üst lige taşımak için elimizden geleni yapacağız.” Dedi.

3 Grup olarak, Türkiye’nin her bölgesinden 54 takımın mücadele edeceği Spor Toto 3.Lig’de fiktür kuraları 25 Temmuz da belli olacak.