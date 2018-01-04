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Utanmadan bir de Allah'ın adını kullandı!

Aydın'da tutuklanan DEAŞ şüphelilerden B.G. adlı şahıs adliye çıkışında, "Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:43
Utanmadan bir de Allah'ın adını kullandı!

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 2 şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı. Binlerce masumun katili elikanlı terör örgütü DEAŞ şüphelisi şahsın beş vakit ezan okunan Müslüman bir ülkede yaşayıp da Allah'a kul oldukları için tutuklandıklarını iddia etmeleri garip karşılandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nazilli İlçesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları öğrenildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan DAEŞ şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. de "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:43
  1. DEAŞ
  • Adsız.Adsız.41 dk önce
    Fetö ne ise deaş odur.Bedavadan Cennet vaadedilen ayak takımı...Cennetle kandırılmış cahil başıbozuk dengesizlerin oluşturduğu tetikçiler sürüsü....İte sorsan tahareti bile bilmez ama cihaddan bahseder....
  • AviniAvini42 dk önce
    Hehe inandık
  • Reis Reis 43 dk önce
    Ecevit zamaninda da 5 vakit ezan okunuyordu.Allah askina sistem dinsizlik uzerine kurulmamis mi?Faiz,zina ,kumar ...Hepsi devlet eliyle yapilmiyor mu Allah askina .Sirf Akpartiyi ovmek icin tum degerleri yerle bir ediyosunuz.Biz bu rejime karsiyiz arkadas.Diyanet isleri baskanin maaşi genelev vergisiyle odeniyosa siz de bu sisteme islam diyosaniz vay halimize vay ki ne vay
  • ALPALP52 dk önce
    UCUZ MÜSLÜMANLIK
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