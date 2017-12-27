Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...

Dinimizce 'haram' olarak kabul edilen şans oyunları ve piyango çekilişlerine olan rağbetin artması, toplumdaki dini hassasiyetin sorgulanmasına neden oldu.

Devlet eliyle dağıtılan büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişinde bazı vatandaşlar 'haram-helal' dinlemedi. Soğuk havalara rağmen saatlerce bilet kuyruklarında bekleyen vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağına inanıyor.