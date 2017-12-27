Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişi için bastırdığı biletlerin yaklaşık yüzde 99'u, 26 Aralık akşamı itibariyle tükendi.27 Aralık 2017 Çarşamba 12:26
Dinimizce 'haram' olarak kabul edilen şans oyunları ve piyango çekilişlerine olan rağbetin artması, toplumdaki dini hassasiyetin sorgulanmasına neden oldu.
Devlet eliyle dağıtılan büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişinde bazı vatandaşlar 'haram-helal' dinlemedi. Soğuk havalara rağmen saatlerce bilet kuyruklarında bekleyen vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağına inanıyor.
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Haram 32 dk önce Hükümetin suçu Sen harama Davet edersen Allah islah eylesinAmin Fatih33 dk önce Bundan 20 sene önce de milli piyango sırası olurdu ancak bunlar arasında türbanlı bayanlar olmazdı, bundan 20 sene önce de faizli kredi kullananlar olurdu ancak bunlar arasında imamlar olmazdı, bundan 20 sene önce de flört edenler olurdu ancak bular arasında başı örtülü - çıplaklar -olmazdı. Örnekler çoğaltılabilir. İşte ak partinin bu ülkeye getirdiği yeni anlayış (ya da muhafazaklık dedikleri şey) ve sonuçları bu ve benzer ucubeliklerdir. Mehmet balcı41 dk önce Piyangoya bel bagladiysan.. Allah yardım etsin. Mehmet balcı44 dk önce Aynı şeymiİşine öyle gelmesin habil sünbül47 dk önce maalese doğru bir tespit...nedenine gelince sığ insanlar almaya devam ediyorlar...çünkü eskiden çevremizdeki büyüklerimiz şöyle diyerek alırlardı "DEVLET SATIYORSA NEYE HARAM OLSUN" DER ALIRLARDI VE BUNA SIĞINIRLARDI Bu bakımdan bilinçli müslümanlar artık almıyorlar belki de bu hareketler MÜNAFIKLIK alameti sayılabilir...Allah hakiki manada anlayıp amel etmeyi cümle müslümanlara nasip etsin... Ceval51 dk önce Size ne Günah Allah ile kul arasında ,, Allahın sonsuz rahmeti var belki affeder .. herkes kendi günahına sevabına baksın bıraksın başkalarını Ekrem solingen56 dk önce Devletin yasaklaması lağzım utanç verici diyede haber olmaz chp başlattıakp bitirecek herkes kendi nefsine baksın. samaf58 dk önce Almayin demkle olmaz afedersin efendim yasakliyip kaldırtacaksn Salih Cankurtaran58 dk önce Ey Diyanet reyisi konuşan Hocaları susturmasını biliyorsun aceba Devlet eliyle işletilen kumar hanelere niçin gıkın çıkmiyor. Bazı din işleri yüksek kurulu üyesiyim diyenler Mezrasın da oturan Ahmet ağaya şöyle yaparsan haram böyle yaparsan Hela diyorsunda neden milli olmayan bir kumarın adını miili piyango dedirtiyorsun. Hangi bakanlığa balı ise bu kumar neden bakanına Başbakanına Cumhurbaşkanına kapatın şunları demiyorsun.Sende bal gibi KUMARPARASI YİYORSUN. Misafir59 dk önce Madem ki haram. Hükümetimiz her sene ikramiye tutarını büyüterek Müslüman Türk halkını neden harama teşvik ediyor.Suçlu kim acaba.