Üstün Yetenekler projeleri ile yarıştı

Üsküdar Üniversitesinin Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA işbirliğiyle yürüttüğü Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Proje finali sunumları yapıldı. 10 projenin yer aldığı sunumda başarılı olan üç proje, 12 Ocak 2018 Cuma günü açıklanacak.

Koordinatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol, Proje Danışmanlığını Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Halide İncekara’nın yaptığı Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi’nde sona gelindi.

Özel yetenekli çocukların yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile bütüncül bir hizmet yaklaşımıyla yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin sergilemelerine olanak sağlamak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında ortaya çıkan projeler yarıştı.

Geleceğin akademisyenleri burada

Etkinliğe Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol ve Rektör Danışmanı Halide İncekara’nın yanı sıra Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol, “Yüzlerce proje arasından son 10 proje finale kaldı. Bütün arkadaşlarımız çok başarılılar. Biz şimdinin akademisyenleri olarak geleceğin akademisyenlerine yol gösteriyoruz. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

10 öğrenci projelerini sundu

10 öğrenci sırayla Modelleme/Karede Süreklilik ve Sayısal İlişkiler, Dilimizin Kültür Hazineleri, Madeni ve Madenciyi Arama, Tespit Etme ve Kurtarma Sistemi, Bu Robot Sesli Komutlarınızla Ev işlerinizi Yapıyor, Akıllı Adımlar, Tele-Toouch, 7/24 Fotosentez, Epilepsi Hastası Bireyler İçin Kriz Anı Tespiti Yapan Uyarı Sisteminin Geliştirilip, Prototipinin

Kazananlar 12 Ocak’ta açıklanıyor

İlk üçe giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği yarışmada kazananlar, 12 Ocak 2018 Cuma günü Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Proje Kapanış lansmasında açıklanacak.