Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Üstlerinde 829 sikke ile yakalandılar!

Kayseri'de valizlerinde 829 sikke ele geçirilen Filipinli çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

30 Haziran 2017 Cuma 21:14
Üstlerinde 829 sikke ile yakalandılar!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) etiplerinin, Erkilet Havalimanı giriş noktasında düzenlediği operasyonda, Filipinli A.G ve eşi M.G gözaltına alındı. Çiftin valizlerinde yapılan aramada, 829 sikke ele geçirildi. Filipinli karı-kocanın Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'nden 200 TL karşılığında temin ettikleri sikkelerle İstanbul'a gitmeye çalıştığı iddia edildi.

A.G ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 21:14
  1. Kayseri
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Yanlış yaptık
    1. Almanya'dan Türkiye açıklaması: Yanlış..
    2. Et fiyatları ne zaman düşecek?
    3. Üstlerinde 829 sikke ile yakalandılar!
    4. Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından..
    5. CHP'li provokatör tutuklandı!
    6. Saadet Partisi'nden Kıbrıs teklifi!
    7. İSKİ'den açıklama geldi! Her ay ayrı..
    8. Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik açıklama:..
    9. Vatandaş şaşkın: Akaryakıta indirim,..
    10. "Kanıtlayacak bir sürü belge var,..
    11. Dünyayı saran sapkın uygulamaya..
    12. CHP'ye anket şoku! Hezimete uğrayabilir
    13. Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
    14. Tatil cennetini alevler sardı
    15. Pendik’te uyuşturucu operasyonu: 13..
    16. Gaziantep’te terör operasyonları hız..
    17. Şanlıurfa'da fezi kaza!
    18. Viranşehir’de saman yüklü tır yandı
    19. Araplar Ordu'ya çıkarma yaptı
    20. 23 terörist etkisiz hale getirildi
    Ne uyuşturucu, ne kaçak sigara! İşte terör örgütünün yeni gelir kaynağı… Korkunç rakamlar
    Ne uyuşturucu, ne kaçak sigara! İşte terör örgütünün yeni gelir kaynağı… Korkunç rakamlar
    Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak güçteler
    Üçok'tan şok uyarı: Darbe yapacak güçteler
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...