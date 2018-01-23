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Üsteğmenin şehit düştüğü köy teröristlerden alındı

Afrin'de terör örgütü hedeflerine yönelik operasyon sürüyor. Afrin'in kritik önemdeki Burseya Dağı'nda operasyonlar devam ediyor. ÖSO, TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı. Bugün üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı Köyü ile çevresindeki 5 stratejik tepe de Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. ÖSO, köyde çekilen görüntüleri yayınladı.

23 Ocak 2018 Salı 17:02

Bugün Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit düştüğü Ömer Uşağı Köyü ile çevresindeki 5 stratejik tepe de teröristlerden alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Racu'ya bağlı Ömer Uşağı Köyü'nü teröristlerden arındırdı. ÖSO, sosyal medyadan köyde kaydedilen görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde bölgede yoğun sis olduğu görülüyor.

ÜSTEĞMEN USTA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Bugün, Afrin'deki Ömer Uşağı Köyü'nün kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada Üsteğmen Oğuz Kağan Usta şehit düşmüştü.Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Ömer Uşağı Kuzeyi/Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi. Bilgilendirmede, saldırıda şehit düşen askere Allah'tan rahmet, ailesine, TSK'ye, yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 17:02
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