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'Ustam arabayı buraya park etme lastikleri keserim' notu

Afyonkarahisar'da park halindeki bir araca bırakılan not, görenlerin dikkatini çekti. Notu yazan kişi, araç sahibini aynı yere tekrar park yapmaması için uyarırken, tekrarlanması halinde lastiklerini kesmekle tehdit etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:29
'Ustam arabayı buraya park etme lastikleri keserim' notu

Afyonkarahisar Dumlupınar Mahallesi Karagözoğlu Sokak'ta önceki gün park yasağı olmayan noktaya park edilen 03 BJ 520 plakalı aracın cam sileceğinin altına, A4 kağıdına yazılı not bırakıldı. Notu yazan meçhul kişi araç sahibini tekrar aynı yere park yapmaması için mesaj verirken, bu durumun tekrarlanması halinde lastiklerini kesmekle tehdit etti. Notta, 'Ustam bir daha arabanı buraya koyarsan lastiklerin hepsini keserim. Not: sağ arka lastik gitti, bir bak istersen ustam' yazısı ve dil çıkaran yüz ifadesi yer aldı. Nottaki ifadeye rağmen aracın lastiklerinde herhangi bir hasar görülmezken notu kimin yazdığı ya da bunun bir şaka olup olmadığı tespit edilemedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:29
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