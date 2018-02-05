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Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!

Diriliş dizisinde Deli Demir rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Çevik, Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün konuğu oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 18:07
Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert cevap!

Sevilen usta oyuncu Çevik, programda gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Çevik, Afrin’de yaşanan gelişmeleri yorumlarken son günlerde söylemleri ile gündeme oturan CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ı sert şekilde eleştirdi.

''TAVUS KUŞUSUN SEN''

Arafta Sorular programında Esra Elönü’nün sorularını cevaplayan Mehmet Çevik son günlerde Afrin’de yaşanan gelişmelere ve ÖSO'ya yönelik sözleriyle tepki çeken CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Usta oyuncu Çevik, Yılmaz için şu sözleri söyledi, ''Sen tavus kuşusun. Nereye çekiyorsan çek ama tavus kuşu taklidisin. Kuyruğunda rengarenk gözüken tüyler sana ait değil. Birisini Amerika sokmuş, birisini Almanya sokmuş, birisini Fransa sokmuş.''

''YA YAŞARIM İNSAN GİBİ, YA ÖLÜRÜM İNSAN GİBİ''

Mehmet Çevik, CHP’li Öztürk Yılmaz’a yönelik eleştirisine şöyle devam etti; “Yiğitsen, benim adım Mehmet Çevik, ben buradayım, kapıdan da çıkıyorum. Bugüne kadar bu söylediğim laflardan dolayı bu ülkede sağ salim yaşayacağımın garantisi yok. Ya yaşarım insan gibi, ya ölürüm insan gibi. Bir bedelse ben bu bedeli öderim ama sen bir tavus kuşusun.”

''CUMHURBAŞKANIMA SAYGI VE SEVGİM SONSUZ' DİYEMİYORUZ''

Esra Elönü’nün, “Empati noktasından yola çıkarak kendini CHP seçmeninin yerine koyduğunda nasıl hissediyorsun?” sorusuna Çelik, ‘’Bu ülkede garip bir şekilde öyle bir plastik yarattık ki, öyle bir sosyal medya yarattık ki şunu söyleyemiyoruz. Cumhurbaşkanını seven insanlar, ‘Benim Cumhurbaşkanıma saygı ve sevgim sonsuzdur’ diyemiyoruz” sözleriyle cevap verdi.

''BEN EKMEĞİMİ BOYACILIK YAPARAK DA KAZANIRIM''

Mehmet Çevik, ''Ben sanatçıyım. Bütün medya başkalarının elinde. Bana dizi vermezler.'' sözleriyle, sanatçıların 'Cumhurbaşkanına saygı duyuyorum' sözünü neden söyleyemediğinin arka planını anlattı ve sanatçıyı dışlayan kesime şöyle meydan okudu;

''Benim yeteneğim ortada. Buna rağmen bana iş vermiyorsanız tavus kuşları sürüsüne siz de üye olursunuz. Hiç önemli değil ben ekmeğimi boyacılık yaparak da kazanırım.''

''ONE MİNUTE' BİR DURUŞ DEĞİL MİDİR?''

Mehmet Çevik, sanatçıların bu duruşunun yanı sıra konunun muhalefet noktasında da aynı olduğunu düşündüğünü belirtti. Takdir eden, seven kesimin ben Cumhurbaşkanımı saygı ve sevgi ile anıyorum diyememesi gibi CHP'li kesimin de Cumhurbaşkanının haklı olduğu noktalarda haklı diyememesini eleştirdi ve muhalefetin bu kötü alışkanlığına şu sözlerle tepki gösterdi, ''Bana küfür edenlere şunu soruyorum. Cumhurbaşkanı 'one minute' dediği zaman bu bir duruş değil midir? Sevmeyebilirsin oy vermeyebilirsin hatta nefret edebilirsin ancak bunun adı bir duruş değil midir? Kudüs bir duruş değil midir? 'Dünya beşten büyüktür' bir duruş değil midir?''

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 18:07
  1. ÖSO
  2. CHP
  3. FRANSA

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