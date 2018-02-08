Üst geçitte benzinli intihar girişimi

Olay, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Ayağından yüzde 40 engeli bulunan Mehmet Nasır Y. (44), iddiaya göre girdiği bunalım nedeniyle elinde benzin bidonu ve pala ile üst geçidin ortasında kulenin üzerine çıktı.

ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ

Gömleğini çıkarıp üzerine benzin döken Mehmet Nasır Y.’yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çevre güvenliği aldı. Mehmet Nasır Y.’nin bulunduğu şeritte trafik kesildi. Üzerine benzin döken ve elinde çakmak bulunan Mehmet Nasır Y.’nin kendini yakma ihtimaline karşı üst geçit yaya geçişine de kapatıldı. Yunus Timleri, iş isteyen Mehmet Nasır Y.’ye söz vererek çıktığı yerden indirdi. Daha önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mehmet Nasır Y, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İtfaiye de benzin dökülen üst geçidi su ile temizledi.