Üst geçit yerine yolu kullanan yayalar canını tehlikeye atıyor

Şehrin en işlek trafiğinin bulunduğu Atatürk Bulvarı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan üst geçidin yer almasına rağmen yayalar üst geçit yerine yoldan araçların arasından karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını tehlikeye atan yayalar aynı zamanda yapılan uyarılara da aldırış etmiyorlar. Kazaya davetiye çıkaran yayalar, üst geçit merdivenlerinden çıkmaya erindiklerini ve yoldan direk karşıdan karşıya geçmenin ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduklarını ona rağmen yolu kullandıklarını söyledi.