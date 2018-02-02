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Üst düzey yetkililerden flaş açıklama… Yeni kimyasal silah mı geliştirdiler?

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin uluslararası topluma hesap vermekten kaçmak için yeni bir kimyasal silah geliştiriyor olabileceğini söyledi.

02 Şubat 2018 Cuma 22:27
Üst düzey yetkililerden flaş açıklama… Yeni kimyasal silah mı geliştirdiler?

Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin "yeni bir  kimyasal silah üzerine çalıştığı" yönündeki haberlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yetkili, "Suriye'de rejim uluslararası topluma hesap vermekten ve  sorumluluklardan kaçmak için yeni bir çeşit kimyasal silah cephanesi yapıyor olabilir." dedi.

"Açık kaynaklara göre bu silahlar Suriye'de daha önce kullanılmayan  farklı bir ulaştırma mekanizması kullanıyor" ifadesine yer veren yetkili, "Buna yerden fırlatmalı roketler ve el bombaları da dahil." diye konuştu.

Yetkili, Doğu Guta'da bu hafta gerçekleşen kimyasal saldırının son 30 günde üçüncü saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sadece devam etmekte olan  saldırılara yeni bir örnekti." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de son saldırıdaki belirtilerin daha öncekilerden farklı olduğunu dile getiren yetkili, ülkede rejimin hala kimyasal silahlar  bulundurmasından kaygı duyduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 22:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • abdoabdo1 sa önce
    abd şimdi bahane arıyor. daeş senaryosunu şimdilik rafa kaldırdı. kimyasal silah senaryosunu ele aldı. birazda böyle orta doğuda kalacak şerefsiz. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
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