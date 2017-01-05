Üst düzey PKK'lı Bulgar sınırında yakalandı

PKK'nın üst düzey sorumlularından olan 'Piling' kod adlı terörist Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasında yakalandı.

Üst düzey PKK'lı Bulgar sınırında yakalandı
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:17
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Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan 'Piling' kod adlı terörist, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasında yakalandı.

2010'DA YPG'YE KATILMIŞ

Terör örgütü PKK'nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı'nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen 'Piling' kod adlı terörist, 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'ye katıldı. 

GÖÇMENLERİN ARASINA SAKLANMIŞ

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK'lı, 'Piling' kod adlı teröristte yakalandı.

 
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