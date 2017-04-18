% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Üst akıl '2. Gezi' için harekete geçti!

Kadıköy ve Beşiktaş'ta, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 'evet' sonucu çıkması ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıklamaları protesto edildi.

Üst akıl '2. Gezi' için harekete geçti!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:25

Bahariye Süreyya Operası önünde toplanan bir grup, "Bu seçim meşru değil, Hayır biz kazandık" yazılı pankart açıp slogan attı.
Buradan, önce Moda Meydanı'na daha sonra Kadıköy Rıhtımı'na inen gruptakiler, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan gruptakiler, YSK'nın sonuçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Yabancı basın mensuplarının da izlediği protestonun ardından, gruptakiler dağıldı.

Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde toplanan bir grup da halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasını protesto etti.
Bir süre slogan atan gruptaki bazı kişiler, ellerindeki tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere yabancı basın kuruluşlarının takip ettiği protestoya, yabancı uyruklu bazı kişilerin de destek verdiği görüldü.

Öte yandan da Uluslararası tv kanallarının canlı yayın araçlarının referandumj bitmesine rağmen hala Taksim, Kadıköy, ve Beşiktaş civalarında beklemesi, 'acaba üst akıl tekrar harekete mi geçti?' sorularını akıllara getirdi.

 
Etiketler2. geziGezi olaylarıreferandum hazımsızlığıKadıköy İlçe Seçim Kurulu BaşkanlığıKadıköy RıhtımıYSKBeşiktaşhalk oylamasıAlmanyaFransa
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:25
HABER YORUMLARI
600

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star

Gereken önlemler derhal alınmalı.savcilar olaya el koymalı.hic bir şey bu kadar kolay olmamalı.Seyirci kalınamaz.ani müdahale yapılmalı.sonra pişmanlık fayda vermez.

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Kutatku Bildik

/ Tüm cihanı topla bir yana/Hakk ve hak erleri de gelsin diğer yana /Var artık sen at ,İstediğin kadar nâra/Burası artık darul hakkdır nâhakk konuldu kenara...Darul hakk = yazılı hukuk alanıNahakk = keyfilik... yazılı olmayan yoruma dayalı.

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Alacalı Melikşah

Kolluk güçleri ve adliyeler ne yapıyor. Adam bizim halkbank görevlimizi taa abd de tutukluyor. Bizim ülkemiz muz Cumhuriyeti. ..

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Dursun yilmaz

Hepsini dağıtırım varsa

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Bilal

Hükümet bu sefer kimseye acımasın.Geçmişte Cemal sıfatını gösterdi bu defa CELAL sıfatını göstermelidir.

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Fatih

Ne kadar yabacı gazeteci varsa ve yabacı varsa sınır dışı edilsin bu şerfesizler bir şeylerin peşinde gibi geliyor ortalığı karıştıracaklar yine !!

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Serkan aydin

bu dis başını almiycsn kardesim dis basini derkenbelli basli basin kurumları ni almican yada isleri biter bitmez postaliycan...cnn i bbc yi fox u vblerini almiycan..gecen yillarda almanya hamburg karistiginda almanya turk basin mensuplarini almadi engelledi..keza abddeko ferguson olaularinda ve almanya hamburg fransa paris olaylarında bu cnn fox bbc yayin bile yapmadi nerde ulan sizin tarafsızlığınız adiler..yuz vermiyceksin bunlara liberal davranmiycan iyi niyetli davranmiycan direk zorbalikla engellicen..trump bile cnn gbi bazi yayin organlarini yasakladi benim konusmalrimda basin aciklamarima bu haber ajanslari giremez dedi..bunlarin foyasi ortaya çıktı yuz vermicrn yasak koyucan istedikleri kadar turkiyede ozgur medyaya baski war die propaganda yapsınlar..siz ozgur tarafsiz basinmisinizki..yahudi usaklari medyasi sizi..

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mehmet çiçek

yaşasın işçi sınfı bizi asgari ücrete mahkum edenle üstüne işten ayrılsak bile işsizlik maaşı vermeyen hakkımıza giren şirketlere bizi peşkeş çeken bu hükümettir ya hak yolunu bulacak ya bizler yol bulduracağız...çok dindar görünen hükümet kapitalist sermayeye bizleri peşkeş çekerken hiçmi bu dünyanın öbür dünyası vardır diye düşünmüyor?bizler işçiler olarak refandum kararımız hayır olmuştur sayın akit ana sayfasına işçiler evet diyor yazısı koymuştur oysaki ordaki bir işçi değil işin sahibidir..

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Mesut

Bunlarim hic isi gucugecim derdi yok mu acaba bos olani kullanan cok olur

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sahin kahire

Basiretsiz devlet işte.şu yabancıların orada ne işi var.niçin devlet bu ajanları almıyor.diyorum ya basiretsit aciz devlet.

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Asra

Millet uyandi artik istedikleri kadar yirtsinlar k...clarini ARKANDAYZ YANINDAYIZ RECEP TAYYIP ERDOGAN SENI KIMSELERE YEDIRTMEYIZZ

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Beto

Kac paraya sattiniz SOROSA kendinizi ey cakma ATATÜRKCÜLER..alman medyasinda Türkiyeden yunanistana kacan türkleri gösterdiler ve ellerinde bira ile hepimiz Atatürkcüyüz diye sacmaliyorlar..demek istedigim DEFOLUN komsu sever sizleri..bende Atatürkcüyüm ama sizin gibi sapik Kemalist ideoloji hastasi degiim..

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Osman

Keske diyorum keske hile yapilsaydi da %60 gelseydi evet... İronidir

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Ercan

Hepsini iceri alin hepsini.Bunlar vucutta cikan marazlardir.temizlenmesi gerwkir

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Nejmi TÜRKEĞİLMEZ

Canlı yayın araçlarının yanına İBB Boş durmamış kaldırım taşı doldurmuş çatışma halinde cephanesini taşımış .Derhal incelenmeli.....

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Ögretmen

Evet çıkması halinde bu tür provokasyonların olacağı beklenen bir hareketti...Referandumda Hayırcıları,dolaylı olarak terör odaklarını destekleyen samimi dindar ve gerçek vatanseverleri Erdogan'ın yanında olmaya davet ediyorum..."Ak Koyun kara koyun" ayrılsın...Devlet teröristin icabına bakar,merak etmeyin...

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Usta Denklemci

1 artı 200 milyon oy farkı......51,41 > 48,59Yoksa siz virgülden sonrasını mı kıyaslıyorsunuz...o zaman siz kazandınız...59 büüüüüüüyyyyyük 41 .... ha ha ha hi hi hi

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Sina SALIK

Akp'li görünümlü paralel hileci seçim görevlileri tarafından yapılan hile sonucu bu kadar yakın sonuç çıktığını düşünüyorum. Hayır veren biri olarak en az ` evet bekliyordum. Gezicilerden çekinilecek bir durum yok. Hayır veren biri olarak gezicilere karşıyım. Bu ülkedeki demokrasiyi belli bir zümrenin tekeline verdirtmeyeceğiz. Seçimler belli her şey belli. Beğenmeyen defolsun gitsin. Bunları hayır diyen biri olarak söylüyorum. Demokrasiye ve sonuçlara saygılı olacağız. Bu anarşistlerin oy verme hakkı ellerinden alınmalı. Bu ülkeyi kimsenin uçuruma sürüklemesine izin vermeyeceğiz.

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Black eagle

Besiktasi bu kadar sevdiginizi bilmezdim maca daha 2 var laa..

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FATİH

Bizim ülkemizin aklı nerde neden bunları def etmiyor illaki ateşin harlanmasınımı bekliyolar

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Ali Safi

Evet %1,40 ile çıktı belki ama bir gerçek ğözardı ediliyor verilen oylara bakıldığında Evet oyları Hayır onlarında % 2.82 Fazla Yani bir çok siyasi partinin aldığı oydan fazla. 1.400.000 Kişilik fark bu Mesela geçersiz oyların hepsini hayır saysak dahi Evet 535.000 Fazla oluyor. Bu tartışmasız bir galibiyettir. Hayırcıların bu denli itirazının sebebi hayal ettiklerinden fazla oy almaları sekiz seçimdir il kez varlık göstermeleridir...

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Mehmet YILMAZ

Fransa ve Almanyada en ufak olayda Türk basın mensuplarını olay yerlerine sokmayan ülkelerin basını (yada ajanları) bu ülkede istediği yerde fink atıyor ki bir de Ohal var. Bence devletimiz çok yanlış yapıyor bu konularda hiç acımasız olmalı.

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özgür

ne kadar çırpınsalar da boşuna. alemi islamın yükselişini durduramazlar. çöküşleri daha da hızlı olacak. inşallah.

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Yeni Akit
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