Üst akıl '2. Gezi' için harekete geçti!

Bahariye Süreyya Operası önünde toplanan bir grup, "Bu seçim meşru değil, Hayır biz kazandık" yazılı pankart açıp slogan attı.

Buradan, önce Moda Meydanı'na daha sonra Kadıköy Rıhtımı'na inen gruptakiler, Kadıköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan gruptakiler, YSK'nın sonuçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Yabancı basın mensuplarının da izlediği protestonun ardından, gruptakiler dağıldı.

Beşiktaş'taki Kartal Heykeli önünde toplanan bir grup da halk oylamasından "evet" sonucu çıkmasını protesto etti.

Bir süre slogan atan gruptaki bazı kişiler, ellerindeki tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Başta Almanya ve Fransa'dan olmak üzere yabancı basın kuruluşlarının takip ettiği protestoya, yabancı uyruklu bazı kişilerin de destek verdiği görüldü.



Öte yandan da Uluslararası tv kanallarının canlı yayın araçlarının referandumj bitmesine rağmen hala Taksim, Kadıköy, ve Beşiktaş civalarında beklemesi, 'acaba üst akıl tekrar harekete mi geçti?' sorularını akıllara getirdi.