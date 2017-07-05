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Emre Uslu, FETÖ'nün iç savaş isteğini böyle afişe ediyor

Paralel tetikçi Emre Uslu, FETÖ'nün yaptığı başarısız darbe girişimi sonrası 'kan dökülmemesi, iç savaş çıkmaması' için sokağa çıkılmaması yönünde milletimize yalvarırken bugün CHP'nin yürüyüşüne destek çıkıyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:03
Emre Uslu, FETÖ'nün iç savaş isteğini böyle afişe ediyor

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ'cü Emre Uslu, Paralel çetenin yaptığı başarısız darbe girişimi sonrası halka demokrasiye sahip çıkmaması için Twitter'dan yalvarmıştı.

"Sokağa çıkma, iç savaş çıkmasın. Kardeş kanı dökülmesin, ne olur sokağa çıkma" diye yalvararak milletimizi evde tutmaya çalışıp darbeyi desteklemeye kalkan Uslu, FETÖ'nün MİT Tırları ihaneti davasında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlatılan yürüyüşe destek çıkıyor.

ŞİMDİ İÇ SAVAŞ VE KAN MI İSTİYOR?

Uslu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe destek olarak FETÖ'nün iç savaş isteğini bir kere daha afişe etti.

Kaynak: yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:03
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  • gafari tosungafari tosun2 sa önce
    Bizim mit ne iş yapar sürekli zırvalayan bu vatan hainini ortadan kaldıracak bir mitçi yokmu?Bunlara yurt dışında operasyon hakkı niye verildi.
  • FaikFaik2 sa önce
    15 temmuzun yıl dönümünde sokakları görünce ananızın altına saklanacaksınız fetö itleri
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