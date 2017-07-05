Emre Uslu, FETÖ'nün iç savaş isteğini böyle afişe ediyor

YENİAKİT.COM.TR - FETÖ'cü Emre Uslu, Paralel çetenin yaptığı başarısız darbe girişimi sonrası halka demokrasiye sahip çıkmaması için Twitter'dan yalvarmıştı.

"Sokağa çıkma, iç savaş çıkmasın. Kardeş kanı dökülmesin, ne olur sokağa çıkma" diye yalvararak milletimizi evde tutmaya çalışıp darbeyi desteklemeye kalkan Uslu, FETÖ'nün MİT Tırları ihaneti davasında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlatılan yürüyüşe destek çıkıyor.

ŞİMDİ İÇ SAVAŞ VE KAN MI İSTİYOR?

Uslu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe destek olarak FETÖ'nün iç savaş isteğini bir kere daha afişe etti.

Kaynak: yeniakit.com.tr