Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uslanmayan alkollü sürücüye rekor ceza

Çanakkale'de dördüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2028'e kadar el konuldu, 4 bin 830 lira ceza uygulandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:23
Uslanmayan alkollü sürücüye rekor ceza

Çanakkale'de dördüncü kez alkollü araç kullanırken yakalanan otomobil sürücüsüne 4 bin 830 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2028'e kadar el konuldu, zanlının polisten kaçma girişimi cep telefonu kamerasına yansıdı.

155 polis ihbar hattına gelen çağrıda 17 GG 100 plakalı otomobili kullanan sürücünün alkollü olduğu bildirildi.

Bunun üzerine trafik polisleri, Troya Caddesi'nde aracı takibe aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre kaçan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.

Araçtan indirilen A.Ş'nin 140 promil alkollü olduğu belirlendi.

Daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup hakkında işlem yapılan A.Ş'nin sürücü belgesine, dördüncü kez aynı eylemde bulunması nedeniyle 2028'e kadar el konuldu.

Ayrıca, A.Ş'ye "dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve dördüncü kez alkollü araç kullanmaktan 4 bin 830 lira ceza kesildi.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 16:23
  1. alkol
  2. Çanakkale
  3. alkollü sürücüye ceza
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu görüntüleri görenler gözlerine inanamadı
    1. Bu görüntüleri görenler gözlerine..
    2. O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    3. Diyabet hastaları yazı sağlıklı..
    4. MÜSİAD'dan Mescid-i Aksa mitingleri
    5. ASELSAN değerini ikiye katladı
    6. Darbeciler mahkemede 'Gülen'in ismi..
    7. FETÖ maaşa bağlamış... Aylık: 500 euro
    8. Bu durak çok farklı!
    9. Uslanmayan alkollü sürücüye rekor ceza
    10. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu!
    11. 7 terörist öldürüldü
    12. Yeni bakan paylaştı! Bir kent bunu..
    13. Teröristbaşı Gülen, Adil Öksüz ile..
    14. Harun Kolçak'ın ölümü ile ilgili şok..
    15. Karabük'te ev yangınına helikopterli..
    16. Suudi Arabistan çalkalanıyor! Emriyle..
    17. Recep Akdağ görevi Türkeş'ten devraldı
    18. Muharrem Usta'dan taraftara sitem
    19. Denayer: Galatasaray'da oynamak..
    20. Filistin'den AB'ye Mescid-i Aksa çağrısı
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!