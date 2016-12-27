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Üsküp Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hakaretten suç duyurusu

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Makedonya vatandaşlığı da bulunan E. A. hakkında yetkili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Üsküp Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hakaretten suç duyurusu
Eklenme: 27 Aralık 2016, 18:26
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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Makedonya vatandaşlığı da bulunan E. A. hakkında bu ülkedeki yetkili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Üsküp Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, E. A. isimli Makedonya ve Türkiye vatandaşlığı bulunan kişinin, sosyal medya hesabından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itibarını zedeleyecek ifadeler kullandığı belirtildi.

Şahıs hakkında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine "alaycı", "hakaret edici" ve "uygunsuz" sözler kullandığı gerekçesiyle Makedonya'daki yetkili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Makedonya ile Türkiye arasındaki yakın ikili ilişkileri de göz önünde bulunduracak şekilde, hakkında suç duyurusunda bulunulan şüphelinin cezalandırılması için yetkili savcılığa gerekli adımları atmasını öneriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Makedonya'nın değerli savcıları, kendi ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz yöneticilerine de sosyal medya üzerinden hakaret edenlere şikayetimiz üzerine dava açtı." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik avukatlarının söz konusu davayı yakından takip edeceklerini vurgulayan Kara, "İlgili şahıs eminiz hak ettiği cezayı alacaktır. Bu davayı sizlere duyurmamız sadece bundan sonra bu tür densizlikleri yapabilecekleri uyarmaktır." diye konuştu.

 
EtiketlerTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTülin Erkal KaraRecep TayyipMakedonyaÜsküp
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