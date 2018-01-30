Üsküdar'dan Afrin'deki Mehmetçiklere destek

Üsküdar’daki İkinci Bahar Kahvesi’nde yarın saat 10:30 toplanacak olan nineler, dedeler ve anneler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla el örgülerini kolilere koyarak paketleyecekler. El örgülerinin Afrin’de kahramanca savaşan askerlerimizin birliklerine gönderilmesi için düzenlenecek.