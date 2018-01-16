Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı
Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.16 Ocak 2018 Salı 14:23
Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyreden araca çarptı.
Kazaya toplam biri ambulans 5 araç karıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.