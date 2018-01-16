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Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Üsküdar'da biri ambulans 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

16 Ocak 2018 Salı 14:23
Üsküdar'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza saat 13.00 sıralarında Şile yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddialara göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil önünde seyreden araca çarptı.

Kazaya toplam biri  ambulans 5 araç karıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine  haber verdi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile yolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.



Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:23
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