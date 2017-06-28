Üsküdar’da erkek cesedi bulundu

Üsküdar Harem Sahil yolu Salacak mevkisi vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda spor yapan vatandaşlar kötü bir koku fark etti. Ardından sahilde park halinde 34 VS 0284 plakalı bir araç olduğunu gören vatandaşlar, aracın yanınagiderek kontrol etti. Burada bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve poliseekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın çevresine şerit çekerken sağlık ekipleri de şahsı kontrol etti.İsminin Burak Kasdal olduğu tespit edilen 30 yaşındaki erkek şahsın öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda ise Kasdal’ın 3 gündür aracın içinde olduğu tespit edildi.

Burak Kasdal’ın bayramın birinci günü evinden ayrıldığı ve bir daha evine dönmediği belirlendi. 3 gün önce hayatını kaybeden ve 3 gündür araç içerisinde duran Kasdal’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, Kasdal’ın yakınları durumu haber alır almaz olay yerine koştu. Ekiplerin araç üzerinde ve Kasdal’in cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemeleri izleyen gencin yakınlarının üzgün olduğu görüldü.