Üsküdar'da binlerce kişi Kudüs için koştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle ‘Bayrak senin elinde’ sloganıyla düzenlenen ‘Kudüs Halk Koşusuna’ yağmurlu havaya aldırış etmeyen 7’den 70’e binlerce kişi katıldı. Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesinde başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler anıtında son buldu. Koşuya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Down Sendromlu Filistinli Muhammed Et Tavil’in yanı sıra STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Halk koşusunda birinci olmak isteyen sporcular hızlı bir şekilde bitiş noktasına giderken, Kudüs’e dikkat çekmek isteyen vatandaşlar ise Tekbir getirerek etabı tamamladı. Bitiş noktasında yapılan çekilişte, kazanan 10 kişi Kudüs’e gitme hakkı kazandı. Kupa ve çekilişin ardından ise Ömer Karaoğlu sahne alarak şehit ezgilerinin seslendirdi.

KATILANIN KAZANDIĞI BİR YARIŞMA

Etkinliğe eşofman giyerek katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kudüs Halk Koşusunda start düdüğüyle birlikte Kudüs için koştu. Koşu öncesinde kısa bir açıklama yapan Başkan Hilmi Türkmen, “Şehitler Çeşmesinden başlıyoruz, şehitler anıtına doğru koşuyoruz. Başlangıçta şehitler yatağı, bitişte şehitler yatağı. Bu anlamlı koşu için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yarışanın değil, katılanın kazandığı bir yarış. Buradan Kudüs’e Filistin’e selam olsun. Yarışmaya katılanlara başarılar diliyorum” dedi.

MUHAMMED ET TAVİL'DE KATILDI

Filistin’de Kudüs olaylarına destek verdiği için İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve sonrasında Türkiye’ye getirilen Filistinli Down Sendromlu Muhammed Et Tavil de halk koşusuna katıldı. Koşu öncesinde duygularını dile getiren Muhammed Et Tavil, “Ben Filistin’e destek verdiğim için İsrailli askerlerden eziyet gördüm. Kudüs maratonuna destek için geldik, burada koşacağız. Bu koşu faaliyetini yapanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KUDÜS İÇİN KOŞTULAR

Kudüs’ün kanayan yara olduğunu söyleyen Serhat Sökmen, “Kudüs bizim kanayan yaramız, yaşımızın genç olmasına rağmen bunları idrak etmiş ve anlamış biri olarak bunların öneminin çok daha fazla önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Lütfen herkes araştırsın ve ciddiyetin farkına varsın” şeklinde konuştu. Kudüs halkı için koşacaklarını dile getiren Hüseyin Beyhan ise, “Bugün Kudüs halkı için koşuyoruz, her zaman yanlarındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, nükleer başlığı silahları olan değil, haklı olan her zaman güçlüdür” ifadelerini kullandı.