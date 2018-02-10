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Resmi Gazete'de yayımlandı! Üsküdar'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çengelköy, Çengel Ferah ve Çengel Küplüce mahallelerinde bazı bölgeler Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Üsküdar'da bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Bakanlar Kurulunun riskli alan ilanına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çengelköy, Çengel Ferah ve Çengel Küplüce mahalleleri sınırları içerisindeki bazı bölgelerin riskli alan ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23 Kasım 2017 tarihli yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre verildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:19
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
  3. Çengelköy
  4. Çengel Ferah
  5. Çengel Küplüce

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  • MetinceMetince1 sa önce
    Hayat risklerle doludur.
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